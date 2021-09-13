Мотострелки ВС РФ на боевых машинах с ходу форсировали водную преграду под Брестом в ходе учений «Запад-2021»

В рамках розыгрыша этапа практических действий совместного стратегического учения «Запад-2021» на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь мотострелковые подразделения Западного военного округа отработали выполнение маневра и выхода во фланг «противника» с преодолением водной преграды.

Мотострелки ЗВО на боевых машинах пехоты БМП-2 в составе мотострелковой роты сходу преодолели приток реки Мухавец под Брестом.

Личный состав справился с поставленной задачей выйдя во фланг условного противника с неожиданного направления, заняв необходимый район и блокировав пути отхода подразделениям «неприятеля».

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.