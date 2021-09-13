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Крепче брони - только братство: как танкисты ЗВО встретили профессиональный праздник на учениях «Запад-2021»

Алена Миронова
Олег Лавров
06:50 13.09.2021
В Вооруженных силах Российской Федерации 12 сентября отметили профессиональный праздник - День танкиста, являющийся одним из самых знаменательных в Сухопутных войсках.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В этом году «Дню танкиста» - 75 лет. Тысячи ребят стремятся попасть в сборную России, которая в этом году одержала победу в танковом биатлоне по итогам АрМИ. А сегодня российские экипажи задействованы в масштабных учениях «Запад-2021».

Изначально праздник отмечали 11 сентября – в день окончания Восточно-Карпатской операции. Танковые войска сыграли в ней решающую роль. Однако после 1980 года профессиональный праздник перенесли на второе воскресенье сентября.

Все танкисты танковой армии ЗВО встретили свой профессиональный праздник в броне. Они задействованы в учениях «Запад-2021». 

Самым зрелищным соревнованием Армейских международных военных игр традиционно считается «Танковый биатлон». В этом году победу вновь одержал российский экипаж. 

«Учиться, тренироваться, познавать что-то новое. Все в наших руках», - такого девиза придерживается механик-водитель танка Т-72Б3М Алексей Чебыкин.

Несмотря на то, что большая часть военнослужащих не видела довоенный фильм Пырьева - «Трактористы», к одному из его основных посылов они  приходят самостоятельно – крепче брони может быть только братство.

«Сперва мы друг друга не знали, а сейчас мы даже знаем повадки и привычки друг друга, и из-за этого у нас все слаженно получается», - поделился с корреспондентом «Звезды» командир экипажа танка Т-72Б3М Максим Курицын.

В ходе учений экипажи успешно справляются с поставленными задачами, в очередной раз доказывая, что броня крепка и танки наши быстры.

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