Сборная ВВО стала победителем III-го Чемпионата ВС РФ по пожарно-спасательному спорту

Сборная команда Восточного военного округа (ВВО) стала победителем III-го Чемпионата Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) по пожарно-спасательному спорту.

В командном первенстве в большинстве спортивных дисциплин пожарно-прикладного спорта победили огнеборцы ВВО. На втором месте команда Южного военного округа, на третьем – пожарные Управления коменданта охраны (УКО) Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ).

Все участники соревнования выступали в пожарно-спортивном снаряжении.

Всего в состязаниях приняли участие более 100 человек в составе 12 команд из Южного, Западного, Центрального и Восточного округов, Северного флота, 12-го Главного управления МО РФ, УКО МО РФ, а также видов (родов) войск Вооруженных сил России и центральных органов военного управления МО РФ. Впервые вне конкурса участвует команда представителей Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) России.

Третий Чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации прошел на стадионе «Городской» Дома офицеров, а также на базе 35-ой поражно-спасательной части в Уссурийске, под руководством начальника службы пожарной безопасности ВС РФ полковника Дмитрия Щипанова.

«На следующий год мы увидим среди участников соревнований выступления не только Вооруженных сил, но и представителей от МЧС и других силовых ведомств, при этом общее их число достигнет 15-16 команд. Следующий IV-Чемпионат Вооруженных сил Российской Федерации по пожарно-спасательному спорту пройдет в Башкирии городе Уфа», - пояснил Дмитрий Щипанов.

На торжественном закрытии чемпионата призерам состязаний были объявлены благодарности, вручены кубки, медали и почетные грамоты, а также ценные подарки.