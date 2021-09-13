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Авиация ЗВО отработала «вертолетную карусель» и «прикрыла» сухопутные войска в ходе учений «Запад-2021»

Кира Тило
06:00 13.09.2021
Вертолеты Ми-35 и Ми-24 обеспечили авиационную поддержку и прикрытие практических действий подразделений сухопутных войск в рамках ССУ «Запад-2021».
© Видео: пресс-служба Западного военного округа © Фото: пресс-служба Западного военного округа
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Экипажи ударных боевых вертолетов Ми-35 и Ми-24 армейской авиации Западного военного округа обеспечили авиационную поддержку и прикрытие практических действий подразделений сухопутных войск в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021».

Во время выполнения учебно-боевых полетных заданий летчики армейской авиации максимально широко использовали боевой опыт, полученный в Сирийской Арабской Республике.

В том числе в целях огневой поддержки наступающих подразделений экипажи вертолетов армейской авиации ЗВО на практике отработали нанесение авиационных ударов по живой силе, бронетанковой технике и объектам условного противника с использованием метода «вертолетная карусель» с применением противотанковых ракет «Штурм-В» или «Атака-М», неуправляемых авиационных ракет С-8 класса «воздух-поверхность» и штатного бортового авиационного вооружения.

Экипажи боевых вертолетов, действуя в составе звеньев, выстроившись в боевой порядок «круг», наносили непрерывное огневое поражение по коммуникациям, командным пунктам и ходам сообщения районов, занятых «противником». Также летчики отработали способы ухода от средств противовоздушной обороны противника на предельно малых высотах с учетом особенностей рельефа местности.

Боевое применение авиационных средств поражения экипажи армейской авиации отрабатывали в составе звеньев в горизонтальном полете, а также одиночно и парами с различным видом маневра как днем, так и ночью.

Полеты выполнялись на малых и предельно малых высотах, используя в том числе естественные природные укрытия, не позволяя условному противнику себя обнаружить и нанести первым удар по вертолетам.

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