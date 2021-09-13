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Миротворцы РФ обеспечили питьевой водой 300 учащихся школ Карабаха

Анна Берестовая
05:05 13.09.2021
Российские миротворцы впервые провели гуманитарную акцию по обеспечению питьевой воды для 300 учащихся школ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские военнослужащие, продолжая свою миротворческую миссию в Нагорном Карабахе, впервые провели гуманитарную акцию по обеспечению питьевой водой для 300 учащихся школ Нагорного Карабаха. Акция проводилась совместно с Ассоциацией благотворительных фондов «Мерси».

Накануне военнослужащие российского миротворческого контингента по просьбе благотворителей доставили военным транспортом груз из Армении.

«Сегодня у нас произошла погрузка гуманитарного имущества в виде пластиковых резервуаров для обеспечения беспрерывного водоснабжения школ, детских домов отдаленных населенных пунктов. Данный груз был доставлен еще вчера, сегодня уже определены заведения, которым мы повезем. Сегодня будет произведена выдача этих баков, наполнение и подключение к системе насосов», - сказал представитель российского миротворческого контингента Руслан Иванов.

Российские миротворцы передали 3-х и 5-ти тонные емкости для хранения питьевой воды в школы населенных пунктов Айгестан, Овсепаван и Дашушен Аскеранского района. После их установки резервуары сразу были заполнены с помощью специальных водовозок российского миротворческого контингента.

«Наша школа в трудном положении, с 1 сентября и летом у нас не было воды и это очень трудно. Ученики вынуждены брать с собой бутылки с водой. Такого у нас никогда не было, в этом году мы попали в такое трудное положение. Спасибо российским миротворцам, что они помогали нам сейчас поставили большую емкость для воды на пять тонн - это спасение. Мы сможем обеспечить детей, учителей и работников питьевой водой. Большое спасибо миротворцам российским, славной российской армии, что повсюду в Карабахе помогают и школам, и мирному населению в деревнях, в городах. Это не первый раз, я и в городе видел, и все мы знаем, что миротворцы помогают населению Нагорного Карабаха, большое спасибо вам», - сказал директор средней школы населенного пункта Айгестан Давид Мкртычан.

Представитель ассоциации благотворительных организаций Микаэль Бадолян оценил доставку воды как неоценимую поддержку от миротворцев Российской Федерации. Он также обозначил, что подобные совместные акции этим не закончатся, и сейчас государство разрабатывает программу действий на будущее.

«Я очень надеюсь, что эти акции будут нескончаемыми. Что касается резервуаров для воды, у нас уже закуплен 21 резервуар и мы будем в ближайшие дни работать над тем, чтобы все установить. Невозможно переоценить роль миротворческих сил потому, что наши координации сейчас позволяют нам серьезно расширить область действия и их эффективность. Конкретно в данном случае, миротворческие силы помогли нам в первую очередь доставить эти резервуары, что сэкономило, откровенно говоря, колоссальное количество денег. И непосредственно здесь миротворцы предоставляют свои силы для того, чтобы доставить и установить, предоставляют воду. Конечно, это колоссальная поддержка», - сказал Бадолян.

Всего 14 емкостей, для хранения питьевой воды, будут переданы в детские сады и школы Нагорного Карабаха, в том числе находящиеся на линии разграничения. Ранее военнослужащие гуманитарного центра миротворческого контингента совершили более 30 рейсов водовозов для обеспечения более 200 тоннами питьевой воды свыше 1,5 тысячи жителей Степанакерта.

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