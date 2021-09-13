На полигоне Мулино в Нижегородской области пройдет основной этап учений «Запад-2021»

На полигоне Мулино Нижегородской области 13 сентября 2021 года состоится розыгрыш практических действий войск основного этапа совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021».

В ходе основного этапа воинские формирования ВС России во взаимодействии с воинскими контингентами ВС Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки «противника».

В основу выполнения учебно-боевых задач будет положен опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике и апробированные в ходе мероприятий боевой подготовки формы применения и способы ведения боевых действий с учетом изменения тактики действий подразделений вооруженных сил иностранных государств.

На первом этапе коалиционной группировкой войск будут отработаны вопросы ведения боевых действий за удержание основного оборонительного рубежа, втягивания в оперативный мешок первых эшелонов наступательной группировки условного противника, отражения ударов средств воздушного нападения, высадки тактического воздушного десанта и применения ударного мобильного резерва.

На втором этапе с целью нарушения системы управления войсками и оружием, завоевания огневого превосходства и снижения боевого потенциала условного противника коалиционной группировкой войск будет нанесен сосредоточенный огневой удар на всю глубину оперативного построения его войск с применением разведывательно-ударных и огневых комплексов.

В ходе третьего этапа коалиционная группировка войск осуществит разгром вклинившейся группировки условного противника с высадкой оперативно-тактических и тактических воздушных десантов, действиями подразделений в обходящем отряде, блокированием и захватом населенных пунктов. В рамках этапа планируется широкое применение десантно-штурмовых и парашютно-десантных подразделений ВДВ, а также отработка вопросов подвоза боеприпасов, эвакуации раненых и поврежденной техники с поля боя подразделениями тылового и технического обеспечения.