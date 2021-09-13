Сирийское ноу-хау: как работает единственный завод по производству ветрогенераторов в арабском мире

Это просто песня - только ветер гудит в проводах... и лопастях ветрогенератора. Он абсолютно бесшумный, но это не главное преимущество таких установок. Вслед за Европой и Сирия внедряет альтернативную экологически чистую энергетику - пока в качестве эксперимента.

«Мы первый и пока единственный завод во всем арабском мире, производящий ветрогенераторы. Долгие годы изучали опыт других стран, освоили технологию, заключили контракты на поставку оборудования из Германии. Но вмешалась война. И вот только сейчас мы наладили производство», - рассказал директор завода Раби Эльяс.

Завод начинал с поставок оборудования для нефтегазодобывающей отрасли из Советского Союза. И сейчас продолжает сотрудничество с российскими предприятиями в этой сфере. Но основную ставку теперь делает на производство ветрогенераторов. Мощность завода позволяет выпускать по одному в неделю. Это примерного 90 штук в год.

Самое сложное - производство лопастей. Над созданием каждой трудятся десятки специалистов, прошедших обучение и подготовку за границей. Внешне каждая лопасть похожа на подводную лодку, размеры которой поражают - 50 метров в длину и 4 метра в высоту. Ну а весит каждый такой лепесток около 12 тонн.

Правда, из какого сверхпрочного и легкого материала их изготавливают - этот секрет сотрудники предприятия открыть отказались. Технологию их производства на заводе усовершенствовали. Так что по сути это сирийское ноу-хау.

«Эта лопасть способна выдержать удар молнии в 120 миллионов вольт. И ей ничего не будет. Она сверхгибкая. Амплитуда под напором ветра может достигать 7 метров в каждую сторону. Крылья лайнеров выдерживают такие же сверхнагрузки. К тому же, она не требует сервисного обслуживания в течении 25 лет», - объяснил директор предприятия.

Климат в Сирии как нельзя лучше подходит для использования ветрогенераторов. Зимой нет сильных морозов, а значит оборудование не замерзнет, как это случалось в Европе, да и ветра хоть отбавляй. И в пустыне, и на побережье Средиземного моря, и на Голанских высотах.

«Все данные с ветрогенератора мы получаем в режиме реального времени. Все просто - чем сильнее ветер, тем, соответственно, производительность выше. Вот, например, сейчас ветер от 6 до 8 метров в секунду выдает свыше 700 киловатт», - сообщила сотрудница завода Валерина Эльяс.

Пока установили только два ветрогенератора под Хомсом. Первый запустили еще полтора года назад. За это время он уже выдал 16 миллионов киловатт/час. Этого хватает на освещение 5 тысяч домов. Электроэнергию закупает государство.

«Первый генератор устанавливать было очень сложно из-за отсутствия практических навыков. От заливки фундамента до запуска прошло 45 дней. Второй гораздо легче, как говорят в России - набили руку. Но мы набираемся опыта, и в дальнейшем установка будет занимать гораздо меньше времени», - заверил инженер по установке ветрогенераторов Гадбан Салями.

Сейчас Сирия испытывает дефицит энергии. Во время войны многие электростанции были разрушены, а оборудование разграблено боевиками. Закупить новое не дают санкции, но они не распространяются на сектор альтернативной энергетики, благодаря чему завод осуществляет поставки комплектующих напрямую из Германии.

Пока он работает исключительно на потребности внутреннего рынка. По плану министерства энергетики до 2030 года в стране планируют установить около двух тысяч ветрогенераторов суммарной мощностью в пять тысяч мегаватт в год. Это около 80 процентов потребности всей республики.