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Десант освободил населенный пункт от «боевиков» в рамках учений «Запад-2021» в Белоруссии

Кира Тило
03:50 13.09.2021
Объединенный тактический десант освободил населенный пункт от «НВФ» в ходе ССУ «Запад-2021» на полигоне в Белоруссии.
Десант освободил населенный пункт от «боевиков» в рамках учений «Запад-2021» в Белоруссии
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На территории Республики Беларусь в Брестской области на территории 230 общевойскового полигона Обуз-Лесновский, в ходе совместных стратегических учений ВС Белоруссии и РФ «Запад-2021» военнослужащие ВДВ ВС России, специальных Вооруженных Сил Республики Беларусь и ВДВ Республики Казахстан освободили населенный пункт захваченный условным незаконным вооруженным формированием.

По легенде учений условный противник захватил населенный пункт и закрепился в строениях. Руководством группировки было принято решение о применении тактического десанта для освобождения населенного пункта.

Для условного полного окружения НВФ в условном населенном пункте подразделения блокирования на БМД-4 выдвинулись на указанный рубеж с задачей не допустить выхода вооруженных лиц.

Передовой отряд ударного мобильного эшелона десантировался с вертолетов Ми-8 беспарашютным способом. Высадка десантников Российской Федерации осуществлялась с использованием специальных канатов и спусковых устройств. Такой способ является основным для десантных групп при ведении боя в городе и на местности, рельеф которой не позволяет выполнить посадку вертолета. При этом с вертолета Ми-8 такого типа одновременно могут десантироваться 5 человек.

Десантно-штурмовые подразделения при авиационной поддержке ударных вертолетов Ка-52 Воздушно-космических войск России нанесли огневое поражение живой силе условного противника. Десантные подразделения уничтожили силы «НВФ» и зачистили условный населенный пункт.

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