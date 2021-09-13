Корабли Балтфлота уничтожили подводную лодку «противника» в рамках учений «Запад-2021»

В рамках совместного стратегического учения «Запад-2021» в акватории Балтийского моря экипажи малых противолодочных кораблей «Алексин» и «Кабардино-Балкария» во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации флота отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника.

В ходе выхода в море экипажи кораблей в морских полигонах Балтийского флота выполнили ряд учебно-боевых задач. Во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) отработали совместные противолодочные действия - провели учения по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки с применением противолодочного вооружения.

По имеющимся данным, предположительно в районе сосредоточения одной из корабельных группировок Балтийского флота находилась подводная лодка условного противника, экипажу которой поставлена задача уничтожить корабли группировки.

Для оперативного решения задачи в указанный квадрат были направлены МПК и вертолеты морской авиации флота Ка-27ПЛ. Вертолеты, выполнив элементы «зависания» над водной поверхностью и применив гидроакустические средства противолодочного обнаружения, обнаружили цель и передали координаты подводной лодки экипажам МПК Балтийского флота.

В ходе отработки противолодочных задач экипажи кораблей провели комплекс мероприятий по классификации и слежению за подводной лодкой. После этого обнаруженная субмарина была условно уничтожена с помощью реактивной бомбометной установки РБУ-600 и торпедного вооружения кораблей.

Помимо противолодочных мероприятий, экипажи кораблей успешно выполнили комплекс артиллерийских стрельб по различным целям с применением практического оружия.

Также в ходе выхода в море экипажами были отработаны элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и средств воздушного нападения, выполнены задачи по совместному маневрированию, организации взаимодействия и связи между кораблями.