Российские и белорусские летчики уничтожили большую группировку «противника» на полигоне Ружанский в Белоруссии

Авиационный полигон Ружанский стал местом розыгрыша главного эпизода с участием боевой авиации вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь в ходе совместного стратегического учения «Запад-2021».

По замыслу учения разведка обнаружила большую группировку условного противника, в том числе аэродром с авиакомплексами. Для его уничтожения в небо поднялись самолеты союзников.

Первыми над объектами появились белорусские истребители Су-30СМ, они провели доразведку местности и взяли под контроль воздушное пространство. Затем по позициям с применением авиационных средств поражения отработали пилоты штурмовой, бомбардировочной, истребительной авиации, а также ударные вертолеты. Бомбометание по наземным целям провели в том числе и экипажи самолетов Ту-22М3 дальней авиации ВКС России.

Кроме того, в рамках эпизода были отработаны вопросы эвакуации экипажа, потерпевшего условное крушение вертолета. Под прикрытием пары вертолетов Ми-24 специалисты из поискового спасательного отряда провели эвакуацию пилотов с поля боя.

Всего в розыгрыше эпизода было задействовано свыше 20 воздушных судов. В район полигона было сброшено более 50 авиационных бомб, выпущено 130 неуправляемых авиационных ракет и 850 снарядов калибра 30 миллиметров. По данным объективного контроля все мишени в ходе проведения учения были уничтожены.