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Сдано почти 900 единиц оружия: в сирийской провинции Деръа стабилизируется обстановка при помощи ЦПВС

Елизавета Потейчук
22:02 13.09.2021
В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.
Сдано почти 900 единиц оружия: в сирийской провинции Деръа стабилизируется обстановка при помощи ЦПВС
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
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В районе Деръа Аль Баляд провинции Деръа продолжаются мероприятия по стабилизации обстановки. Свой статус урегулировали 1986 человек, сдано 824 единицы оружия при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон. На данный момент осуществляется расчистка улиц, возобновилась работа образовательных учреждений и хлебопекарен, организовано снабжение населения питанием. Ремонтируются линии электропередач и ведутся работы по восстановлению централизованного водоснабжения. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Два обстрела позиций сирийских правительственных сил было зафиксировано со стороны боевиков в округе Телль-Рифъат провинции Алеппо. Боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на территории, подконтрольной вооруженным силам Турции, произвели минометный обстрел по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Джамусия из населенного пункта Ялычны. Помимо этого, из района населенного пункта Ялычны артиллерийскому удару со стороны боевиков подверглись позиции правительственных сил в районе Умм-Эль-Джуд. Среди военнослужащих вооруженных сил САР потерь нет.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали 27 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»* (из них по данным сирийской стороны – 20 обстрелов). В провинции Идлиб насчитано 14 обстрелов, в провинции Латакия – 5 обстрелов, в провинции Хама – 6 обстрелов, в провинции Алеппо – 2 обстрела.

*«Джабхат Ан-Нусра» — террористическая организация, запрещенная в РФ. 

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