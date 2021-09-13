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Совместные действия ударного мобильного эшелона с бронегруппами на танках и БМД отработали на учениях «Запад-2021»

Валентина Пескова
22:19 13.09.2021
Одновременно с личным составом впервые были десантированы посадочным способом легкие специальные транспортные средства «Сармат-2», которые обеспечивали военным высокую маневренность.
Совместные действия ударного мобильного эшелона с бронегруппами на танках и БМД отработали на учениях «Запад-2021»
© Фото: Минобороны РФ
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Подразделения Ульяновского отдельного десантно-штурмового соединения совместно с танковыми подразделениями Белоруссии впервые отработали совместные действия ударного мобильного эшелона с бронегруппами десантно-штурмового и танкового батальонов в ходе активного этапа совместного стратегического учения «Запад-2021» на полигоне Мулино.

Для недопущения прорыва обороны коалиционной группировки войск военные применили ударный мобильный эшелон в составе отдельного десантно-штурмового соединения и бригады армейской авиации ВДВ. Высадка главных сил мобильного эшелона десантников осуществлялась из 12 транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ, непосредственное прикрытие высадки осуществляли два звена ударных вертолетов Ми-24 и боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор», истребительное прикрытие района высадки выполнили истребители Су-35С.

Одновременно с личным составом впервые были десантированы посадочным способом легкие специальные транспортные средства «Сармат-2», которые обеспечивают высокую маневренность и позволяют подразделениям быстро занять назначенные рубежи.

В дальнейшем подразделения ВДВ из состава ударного мобильного эшелона упорным удержанием рубежа нанесли максимальное огневое поражение условному противнику перед фронтом и остановили его, не допустив вклинения в боевые порядки коалиционной группировки войск.

Для наращивания усилий подразделений десантников на огневой рубеж была выведена бронегруппа десантно-штурмового батальона на боевых машинах десанта БМД-4М и бронегруппа батальонной тактической группы вооруженных сил Белоруссии на танках Т-72Б. Таким образом на учениях был впервые отработан вариант совместных действий подразделений ударного мобильного эшелона с бронегруппами десантно-штурмового батальона на машинах десанта БМД-4М и батальонной тактической группой на танках Т-72Б, сообщили в Минобороны РФ.

Бронегруппа на БМД-4М, благодаря современному комплексу вооружения, способна поддерживать действия десанта как на переднем крае огнем из 30-миллиметровых автоматических пушек 2А72, так и в глубине боевого порядка противника с закрытых огневых позиций из 100-миллиметровых пушек 2А70 на дальности до 9000 м, что обеспечивает ведение огня по командным пунктам и резервам бригад первого эшелона противника.

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