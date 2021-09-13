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Актеров для фильма «Небо» готовили Силы специальных операций

Елизавета Потейчук
21:54 13.09.2021
Актеры художественного фильма «Небо» прошли реальную подготовку в лагере Сил специальных операций перед съемками картины.
© Видео: "Триикс Медиа" © Фото: Кадр из фильма "Небо"
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Актеры художественного фильма «Небо» о погибшем в Сирии летчике Олеге Пешкове прошли реальную подготовку в лагере Сил специальных операций перед съемками картины. Об этом сообщила журналистам в понедельник генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко.

«Особое внимание мы уделяли технической и практической реалистичности, именно поэтому актерский состав проходил двухнедельную подготовку в лагере Сил специальных операций, а саму картину снимали не в декорациях, а непосредственно в полевых условиях и в Сирии», - сказала Юрченко.

Она подчеркнула, что производителям хотелось отразить события достоверно.

«Потому что есть специфика общения между военнослужащими, есть определенные вещи, важные для профессионалов, которые мы знать точно не можем. Снять подобные сцены без огромной работы консультантов от Минобороны России нам было бы сложно», — рассказала она.

Сегодня кинокомпания опубликовала новый трейлер к фильму, где показаны максимально реалистичные действия подразделений Сил специальных операций.

Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что художественный фильм «Небо» основан на реальных событиях и продемонстрирует вклад Вооруженных сил России в борьбу с террористами с Сирии.

Картина основана на истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии. Съемки проходили на реальных объектах Министерства обороны РФ, в том числе в Национальном центре обороной РФ, Липецком авиацентре и авиабазе Хмеймим в Сирии. Фильм снят кинокомпанией «Трииксмедиа» совместно с Минобороны России при участии телеканала «Россия-1». Премьера фильма «Небо» состоится 7 октября.

Су-24 Олега Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил и был спасен. Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.

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