Белорусские танкисты втянули подразделения «противника» в огневой и минный мешок в рамках учений «Запад-2021»

Танковые подразделения вооруженных сил Республики Беларусь втянули передовые подразделения условного противника в огневой и минный мешок в ходе розыгрыша практических действий войск (сил) основного этапа совместного стратегического учения «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области.

В одном из эпизодов при ведении маневренной обороны танковые подразделения вооруженных сил Республики Беларусь совместно с мотострелками Западного военного округа нанесли максимальные потери наступающей группировке «противника», вынудили ее наступать в невыгодном для себя направлении и ввести в бой свои главные силы раньше времени.

При этом подразделения использовали тактику «перекатов» –поочередного отхода от одного оборонительного рубежа к другому под прикрытием дымов и аэрозольных завес.

С целью затягивания условного противника в минный мешок коалиционная группировка войск осуществила массированное применение минных заградителей ГМЗ-3 совместно с воздушным минным заградителем Ми-8МТ, с изменением шага минирования без изменения количества мин, увеличивающем протяженность и глубину рубежа минирования.

Огневой мешок – это заблаговременно подготовленный участок местности для ведения по нему сосредоточенного воздействия с двух или трех сторон, который организуется в рамках системы огня для нанесения противнику максимального урона в кратчайшее время.

Минный мешок – это использование тактики блокирующего минирования подразделений противника с использованием различных средств устройства минно-взрывных заграждений и инженерных систем дистанционного минирования.

Гусеничный минный заградитель ГМЗ-3 оснащен современной системой навигационной аппаратуры (инерциальной и спутниковой), которая обеспечивает непрерывную выработку курса кратчайшего пути в назначенный пункт от точки привязки, цифровое индексирование координат машины, координат узловых точек минного поля, координат каждой мины. Это позволяет производить фиксацию минного поля в момент минирования, вычерчивание контуров минного поля на топографической карте и одновременную передачу координат минного поля в центр боевого управления. Скорость минирования составляет 6-16 км/ч.