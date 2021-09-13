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Десантники продемонстрировали искусство маневренной обороны на полигоне под Псковом

Павел Кутаренко
Тимур Шерзад
18:37 13.09.2021
Батальонно-тактическая группа ведет маневренную оборону и специально откатывается на подготовленный рубеж, завлекая противника в засаду.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Под Псковом на защитные рубежи выдвинулись «Спруты». Мобильную оборону, с использованием новейших противотанковых самоходок и модернизированных БМД, держат десантники. Отвлекающий маневр выводит противника под перекрестный огонь. Гибкую тактику современного боя в исполнении подразделений ВДВ увидел Павел Кутаренко

Огневая засада десантно-штурмового взвода - противника встречает грозная бронетехника, БМД-4М. По условиям учений, незаконные вооруженные формирования численностью в полторы тысячи человек атакуют наши позиции.

Батальонно-тактическая группа ведет маневренную оборону и специально откатывается на подготовленный рубеж, завлекая противника в засаду.

Воздушные цели выискивают в небе расчеты ПЗРК «Верба». Они способны поражать вертолеты и беспилотники противника на расстоянии до шести километров.

Ракеты попадают точно в мишени, имитирующие воздушные цели. А боевые машины десанта с закрытых огневых позиций уничтожают пункты управления беспилотниками. На помощь обороняющимся десантникам подтягивается противотанковый резерв.

На позиции выходят «Спруты» - это новейшая бронетехника, предназначенная специально для десантников. По сути, это легкие танки с орудием калибром 125 миллиметров. 

Сергей Козлов командует взводом «Спрутов» уже второй год. Новой техникой доволен - быстрая, маневренная, да еще и огневая мощь какая! Учения «Запад» позволили испытать ее «на полную катушку».

«Мы проверили их на максимально возможных скоростях, с максимально возможным отстрелом боеприпасов, отработали по скорости, поражению целей - нареканий не было», - поделился Сергей Козлов, командир взвода САУ 2С25 «Спрут».

Десантники ведут огонь по противнику огонь из всего, что есть у них на вооружении, - полигон расчерчивают трассеры пулеметов, работают артиллерия и танки.

Учитывая такие мощные средства убеждения, у противников 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии просто нет шансов продолжать сопротивление.

«Сейчас дивизия не одна действует, а действует со всеми средствами усиления, которые могут быть ей предоставлены в ходе ведения реальных боевых действий», - подчеркнул Сергей Чубарыкин, командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Батальонно-тактическая группа выходит в контрнаступление и уничтожает незаконные вооруженные формирования - еще одна боевая задача стратегических учений «Запад» выполнена. Десантникам теперь нужно немного отдохнуть и начать подготовку к следующему этапу маневров, который пройдет на другом полигоне.

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