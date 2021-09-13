Армия Завершилась активная фаза совместных стратегических учений «Запад-2021» Максим Гриценко Тимур Шерзад Учения стали самыми масштабными за последнее время. К ним привлечено около 200 тысяч военнослужащих. Они проходят на 14 полигонах - 9 в России и 5 в Белоруссии. Итоги «Запада-2021» будут подведены в ближайшее время. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Завершилась активная фаза совместных стратегических учений «Запад-2021». За ней наблюдал корреспондент «Звезды» Максим Гриценко. «Еще не успел рассеяться дым от авиаударов и танковых атак. Действия были развернуты очень масштабные», - прокомментировал корреспондент. Россия, Белоруссия и воинские контингенты еще 7 дружественных государств показали, как будет организована многоуровневая оборона при вторжении извне. Учения стали самыми масштабными за последнее время. К ним привлечено около 200 тысяч военнослужащих. Они проходят на 14 полигонах - 9 в России и 5 в Белоруссии. Итоги «Запада-2021» будут подведены в ближайшее время. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика