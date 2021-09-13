Командующий войсками ЮВО прибыл в Северную Осетию проверить подготовку снайперов

Командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников прибыл в Северную Осетию лично увидеть, как проходит подготовка снайперов, сообщает пресс-служба округа.

Проверка будет проходить на полигонах Тарское и Шалхи. В пресс-службе уточнили, что военнослужащие учатся поражать «вражеские» беспилотники из снайперских винтовок.

Кроме того, Дворников оценит уровень готовности операторов противотанковых управляемых комплексов «Корнет» и наводчиков танков Т-72Б3.

«Совместно с армейской авиацией необходимо ввести в практику тактических действий применение снайперских рубежей, где снайперами являются не только стрелки с винтовками, но и лучшие "птуристы", наводчики танковых орудий, противотанковых комплексов "Хризантема" и экипажи ударных вертолетов армейской авиации», - добавил Дворников.

Южный военный округ предназначен для обороны юга европейской части России. Был образован указом президента РФ в сентябре 2010 года.