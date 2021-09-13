Подразделения ПВО Балтфлота отразили авиаудар условного противника в ходе учений «Запад-2021»

В рамках совместного стратегического учения «Запад – 2021» подразделения противовоздушной обороны и корабли Балтийского флота совместно с морской авиацией флота провели учение по отражению массированного авиационного удара условного противника.

Боевые расчеты противовоздушной обороны Балтийского флота совместно с кораблями отработали комплекс практических задач по отражению авиационного удара условного противника в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021».

Боевые расчеты совершили марши в назначенные районы, где выполнили оперативное развертывание зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400 в боевой порядок в районах прикрытия с целью обнаружения и уничтожения воздушных и баллистических целей, представленных реальными мишенями.

Воздушная обстановка в районе прикрытия была осложнена массированными налетами истребителей-бомбардировщиков Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24 и военно-транспортных самолетов Ан-26, имитирующих действия условного противника во всем диапазоне высот и скоростей. В целях создания помеховой обстановки действия боевых расчетов ПВО осложнялись применением средств радиоэлектронной борьбы.

В ходе учения условный противник наносил авиационный удар с плотностью до семи целей в минуту. Для отражения удара крылатых ракет в воздух по тревоге были подняты истребители Су-27 морской авиации флота. Экипажи самолетов в ходе воздушного боя успешно уничтожили все цели с применением авиационных средств поражения. С земли самолеты условного противника были уничтожены залпом ракет зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400 – боевые расчеты произвели электронные пуски по воздушным целям.

Экипажи кораблей Балтийского флота, задействованные в дежурстве по ПВО, также произвели электронные пуски по воздушным мишеням.

Всего в учении было задействовано около более 10 самолетов. Группировку корабельных и наземных сил представляли четыре ракетных дивизиона систем ПВО С-300 и С-400, а также семь кораблей Балтийского флота.