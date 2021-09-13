Автобус с украинскими туристами перевернулся на юго-западе Турции
Водитель туристического автобуса погиб на месте. Травмы получили 35 украинских туристов.
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На юго-западе Турции туристический автобус выехал на встречную полосу, врезался в микроавтобус, перевозивший школьников, и перевернулся. Водитель туристического автобуса погиб на месте. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Травмы получили 35 украинских туристов. Тяжелых ранений нет. В настоящий момент всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дорожную полицию провинции Мугла.
По сообщениям, российских граждан среди пострадавших нет.