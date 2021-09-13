В двустороннем учении 150-й дивизии ЮВО впервые задействовали тактические группы родов войск

На общевойсковом полигоне Кузьминский в Ростовской области с военнослужащими мотострелкового, артиллерийского и танкового полков 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) состоялось двустороннее полковое тактическое учение (ПТУ). На учебном поле впервые были задействованы мобильные тактические группы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, оснащенные средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, тактические группы аэрозольного противодействия и тактические группы прорыва.

Кроме того, батальонные тактические группы организовали межвидовое взаимодействие с армейской и оперативно-тактической авиацией. Особое внимание уделялось действиям мотострелковых подразделений на вертолетах, а также применению авиационных средств огневой поддержки.

Руководство учением из состава управления 8-й общевойсковой армии оценило способности командиров подразделений всех уровней применять различные разведывательно-огневые и ударные комплексы, в том числе контрбатарейный, авиационный и снайперский.

По результатам учения дана оценка подразделениям и персонально каждому военнослужащему.

В масштабном учении приняло участие более 4 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 400 единиц бронетехники, включая танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3 и самоходные гаубицы САУ 2С3 «Акация».