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В двустороннем учении 150-й дивизии ЮВО впервые задействовали тактические группы родов войск

Кира Тило
03:00 13.09.2021
В двустороннем полковом учении мотострелков и танкистов 150-й дивизии ЮВО впервые задействовали тактические группы родов войск.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На общевойсковом полигоне Кузьминский в Ростовской области с военнослужащими мотострелкового, артиллерийского и танкового полков 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) состоялось двустороннее полковое тактическое учение (ПТУ). На учебном поле впервые были задействованы мобильные тактические группы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, оснащенные средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, тактические группы аэрозольного противодействия и тактические группы прорыва.

Кроме того, батальонные тактические группы организовали межвидовое взаимодействие с армейской и оперативно-тактической авиацией. Особое внимание уделялось действиям мотострелковых подразделений на вертолетах, а также применению авиационных средств огневой поддержки.

Руководство учением из состава управления 8-й общевойсковой армии оценило способности командиров подразделений всех уровней применять различные разведывательно-огневые и ударные комплексы, в том числе контрбатарейный, авиационный и снайперский.

По результатам учения дана оценка подразделениям и персонально каждому военнослужащему.

В масштабном учении приняло участие более 4 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 400 единиц бронетехники, включая танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3 и самоходные гаубицы САУ 2С3 «Акация».

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