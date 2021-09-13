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«Рапторы» ЧФ перехватили «неопознанные» катера в Черном море

Андрей Аркадьев
11:07 13.09.2021
Военнослужащие выполнили артиллерийские стрельбы по надводным целям и макетам плавающих мин.
«Рапторы» ЧФ перехватили «неопознанные» катера в Черном море
© Фото: Минобороны России
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Экипажи быстроходных катеров отряда противодиверсионных сил и средств (ПДСС) Черноморского флота провели учения. В ходе тренировки моряки выполнили стрельбы на полигоне боевой подготовки в Черном море, сообщает пресс-служба флота.

По легенде, военнослужащие у пункта базирования кораблей ЧФ обнаружили группу быстроходных катеров противника, которые не выходили на связь. Для перехвата неопознанной группы катеров в море вышел отряд из пяти патрульных катеров «Раптор». Военнослужащие выполнили артиллерийские стрельбы по надводным целям и макетам плавающих мин.

На сегодняшний день «Рапторы» - это одни из самых быстрых и маневренных вооруженных катеров в нашей стране. Они выполняют следующие задачи: несут дежурство (патрулирование), перехватывают и задерживают нарушителей, участвуют в поисково-спасательных операциях, перевозят военнослужащих численностью не менее 20 человек с оружием, оборудованием, боеприпасами.

Экипаж катера - три человека. Способен развить скорость до 50 узлов. Имеет полное водоизмещение - 23 тонны, наибольшую длину - 16,9 метра, наибольшую ширину - 4,1 метра, его фиксированная высота составляет около 3,5 метра, а максимальная осадка не превышает 0,9 метра.

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