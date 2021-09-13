На аэродромах ВТА подготовили экипажи к десантированию подразделений и техники ВДВ в рамках учений «Запад-2021»

На аэродромах военно-транспортной авиации прошла практическая подготовка экипажей военно-транспортной авиации ВКС России для выполнения задач по массовому десантированию подразделений и военной техники Воздушно-десантных войск в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021».

Летчики изучили район проведения полетов, десантирования, маршруты движения воздушных судов и порядок действия в различных нештатных ситуациях.

Всего в мероприятиях было задействовано более 60 экипажей самолетов Ил-76, Ан-26 и других типов.

Предварительно на оперативных аэродромах ВТА была завершена погрузка военной техники ВДВ для десантирования.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил России и Белоруссии проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории РФ не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.