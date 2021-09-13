Танкисты ЗВО засадными действиями сорвали наступление условного противника в ходе учений «Запад-2021»

Танкисты мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО), действуя из засад, сорвали наступление условного противника в ходе розыгрыша тактического эпизода на полигоне Мулино в Нижегородской области в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021».

Находясь в отрыве от главных сил, замаскированные танки Т-80 открыли залповый огонь по выдвигавшимся колоннам бронетехники вклинившегося условного противника, которые имитировались движущимися мишенями.

Танкисты отработали поражение целей на дистанциях от 700 до 2,2 тыс. метров, а затем скрытно сменили позиции под дымовой завесой.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил России и Белоруссии проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и РФ в текущем году.

Практические действия войск проходят в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Белоруссии.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Беларусь принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.