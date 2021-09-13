«Есть буквально все»: эксперт о самописцах на жестко севшем под Иркутском самолете

Ветеран гражданской авиации Олег Серов прокомментировал для «Звезды» случившуюся накануне аварию с самолетом L-410, жестко приземлившимся в тайге в Иркутской области. Возможными причинами аварии, как сообщается к данному моменту, могла стать ошибка экипажа или же проблемы с оборудованием.

По словам Серова, в случае, если ЧП произошло из-за отказа авиационной техники, то ситуация понятна и экипаж «что-то может оправдать». Если же все произошло в соответствии с первой версией, то это станет известно.

«Если... это повторный заход был, уход на второй круг - не справился, искал землю. Ну, он ее нашел. Только не на полосе он ее нашел, а в четырех километрах - в тайге», - отметил специалист.

Эксперт заверил, что все черные ящики на самолете будут найдены и можно будет обрисовать подробную картину случившегося.

«Там воздадут каждому, кто заслужил. Если это вина экипажа, то экипаж получит по полной... Сейчас шило в мешке не утаишь. Тем более, самописцы все пишут, все параметры полета: какой режим, что делали в кабине, речевая информация. Все есть, буквально. Это не заря авиации, когда ничего не было. Это современное время», - обозначил Серов.

Ветеран гражданской авиации заметил, что воздушное судно, как видно по фотографиям с места, сильно пострадало. Он также указал, что люди, оказавшиеся на борту совершившего жесткую посадку самолета, подверглись жесточайшему стрессу. Особенно тяжело пришлось тем, кто не мог выбраться из салона при том факте, что спасательные работы осложнялись условиями тайги.