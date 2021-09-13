В Москве загорелась трансформаторная подстанция

В Москве на Проспекте Вернадского загорелась трансформаторная подстанция. Пожару присвоен второй номер сложности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«На Проспекте Вернадского, 15 корп. 5 произошло возгорание на трансформаторной подстанции. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти возможных», — цитирует агентство собеседника.

Также известно, что пожар произошел на втором этаже, площадь возгорания уточняется. По данным агентства, в связи с возгоранием во всем районе, включая проезжую часть, отключено электричество.