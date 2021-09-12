Динамическую защиту «Реликт» попытались прожечь кумулятивной струей: кадры испытаний

В эфире программы «Военная приемка» было проведено испытание комплекса динамической брони «Реликт». Для этого одна из пластин динамической защиты была установлена в специальную камеру в «НИИ Стали», которая позволяет в точности имитировать попадание из гранатомета с выбросом прожигающей кумулятивной струи.

После проведения испытания элемент динамической брони «Реликт» был извлечен из устройства, где его пытались пробить кумулятивной струей. Несмотря на большое количество дыма и на то, что пластина была очень горячей, попадание она выдержала. На «Реликте» осталось лишь небольшое входное отверстие, а на обратной части элемента все было чисто.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Танк. Миссия-защита» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы узнаете о том, чем защищается российская танковая четверка: Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата». А также увидите испытания еще недавно суперсекретной динамической защиты «Реликт» и узнаете о возможностях систем радиоэлектронной и активной защиты «Штора» и «Арена-М».