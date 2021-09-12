В стране и мире Опубликовано видео экстренной посадки вертолета на реку в Чите Иван Линдеманн На борту находился командир вертолета и пассажир. Никто не пострадал. © Видео: dtp75rus, Instagram © Фото: dtp75rus, Instagram Читайте нас на: В Чите вертолет Robinson R-44 совершил экстренную посадку на реку. Видео инцидента появилось в социальных сетях. Отмечается, что посадку на воду пришлось совершить из-за неисправности приборов. На борту находился командир вертолета и пассажир. Никто не пострадал. «В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. В региональном МЧС изданию «Чита.ру» сообщили, что речи о падении вертолета не идет. Судно село в указанной точке в труднодоступной местности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика