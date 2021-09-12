«Афганит» и новая броня: создатели танковой защиты рассказали о броне «Арматы»

Радар входящей в комплектацию танка Т-14 «Армата» активной защиты «Афганит» дополнительно оснащен активной фазирующей решеткой. Такое решение было продиктовано желанием обеспечить максимальную обороноспособность танка и оснастить его максимально возможным числом видов защиты. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал начальник отдела рекламы и маркетинга «НИИ Стали» Евгений Чистяков.

«Существовало мнение, что надо отказываться от динамической защиты и переходить на активную защиту. Но жизнь показывает, что это не так, что надо иметь все комплексы защиты, и динамическую, и активную, и пассивную, и все что еще есть», - объяснил эксперт.

Новшества коснулись и стальной брони танка «Армата», по словам исполнительного директора «НИИ Стали» Александра Корженевского в Т-14 применена разработка под названием 44-С-СВШ. При ее применении используются новые технологии сварки.

«Это наша разработка, 44-С-СВШ. Она впервые применена в танке «Армата». И мы оказывали помощь «Уралвагонзаводу» в разработке, в технологии сварки корпуса, других узлов-агрегатов с целью улучшения защищенности. Потому что изменения броневого материала ведет за собой изменение технологии сварки», - рассказал Корженевский.

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