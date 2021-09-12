Сирийский опыт: как динамическая защита спасает танки

Динамическая защита для танков дает возможность отразить большинство атак по бронетехнике, а при ее отсутствии даже одно попадание может плачевно закончиться для экипажа. Об этом на примере кадров из Сирии в программе «Военная приемка» рассказал начальник отдела рекламы и маркетинга «НИИ Стали» Евгений Чистяков.

«Террористы попадают в танк Т-72. Точное попадание. Но огня нет. Танк остался непробитым. Если бы танк был пробит, то был бы взрыв, огонь и так далее, мы бы увидели, что танк уничтожен. Это легко увидеть по большому снопу пламени. Это потому, что танк был защищен динамической защитой», - объяснил Чистяков.

В аналогичной ситуации, но уже с турецким танком и без динамической защиты ситуация оказалась совершенно другой - бронемашина была уничтожена единственным попаданием. Причем без комплекса защиты данные машины пробиваются даже старыми или простыми боеприпасами.

«Вот видите попадание, и вот начинается горение. Этот танк поражен. Это турецкий танк, скорее всего М-60. На нем нет динамической защиты. Поэтому он легко поражается такими средствами как ТОУ-2, даже с обычной моноблочной кумулятивной боевой частью», - пояснил представитель «НИИ Стали».

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Танк. Миссия-защита» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы узнаете о том, чем защищается российская танковая четверка: Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата». А также увидите испытания еще недавно суперсекретной динамической защиты «Реликт» и узнаете о возможностях систем радиоэлектронной и активной защиты «Штора» и «Арена-М».