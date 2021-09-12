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Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о блокировке смартфонов в Крыму

Анна Касаткина
08:52 12.09.2021
Ранее СМИ заявили о блокировке компанией Xiaomi своих устройств на некоторых территориях.
Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о блокировке смартфонов в Крыму
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Роспотребнадзор не получал жалоб от жителей Крыма на блокировку смартфонов Xiaomi. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РБК.

«Жалоб не поступало», — сказали в Роспотребнадзоре.

При этом в ведомстве уточнили, что при обращении потребителей будет проведена проверка.

По данным портала, китайская компания Xiaomi начала блокировать смартфоны пользователей, которые живут на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее, в Суде и в Крыму. Политика компании якобы запрещает продажу продукта на данных территориях. Как уточняет издание, с массовой блокировкой устройств пользователи столкнулись в течение последнего месяца.

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