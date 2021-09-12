Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Более десяти горилл заразились COVID-19 в американском зоопарке

Роман Захаров
05:23 12.09.2021
После выздоровления всех животных вакцинируют специальным препаратом.
Более десяти горилл заразились COVID-19 в американском зоопарке
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

В зоопарке Атланты (США) у тринадцати горилл обнаружили COVID-19. Об этом пишет The Guardian.

По информации издания, у животных начали проявляться следующие симптомы: насморк, легкий кашель и отсутствие аппетита. После проведенных анализов медики установили, что у 13 из 20 обезьян - коронавирус. Согласно одной из версий, приматы могли заразиться от смотрителя, который, возможно, болел в бессимптомной форме.

Сейчас сотрудники зоопарка следят за состоянием горилл. Самое большое внимание уделяется 60-летнему самцу Оззи, поскольку он больше других подвержен риску осложнений от инфекции.

После выздоровления животных вакцинируют специальным препаратом Zoetis. Предполагается, что прививку сделают и другим обитателям зоопарка, в том числе орангутанам, суматранским тиграм, африканским львам и дымчатым леопардам.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:46 В стране и мире
ФБР опубликовало один из засекреченных документов по терактам 11 сентября
06:02 В стране и мире
СМИ: три ракеты упали около международного аэропорта Эрбиля в Ираке
03:13 В стране и мире
Видео
Переписать полностью: автоэксперт оценил идею изменения ПДД
01:07 В стране и мире
Видео
Череда загадочных отравлений: что известно о трагедии в доме на Совхозной улице в Москве
00:01 В стране и мире
«Вы будете счастливы»: Трамп ответил на вопрос об участии в выборах 2024 года
Популярное
В МВД рассказали, как мошенники чаще всего похищают деньги у россиян
Мясников назвал причину частых случаев онкологии и болезней сердца у россиян
Видео
Линии смерча: в Хабаровске над рекой образовался атмосферный вихрь
Сын Конкина рассказал, как актер девять раз «выстрелил» в него в упор
Диетолог назвал продлевающие жизнь витамины
Вернувшийся в Россию Губин рассказал о нескончаемых болях
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.