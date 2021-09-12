Более десяти горилл заразились COVID-19 в американском зоопарке

В зоопарке Атланты (США) у тринадцати горилл обнаружили COVID-19. Об этом пишет The Guardian.

По информации издания, у животных начали проявляться следующие симптомы: насморк, легкий кашель и отсутствие аппетита. После проведенных анализов медики установили, что у 13 из 20 обезьян - коронавирус. Согласно одной из версий, приматы могли заразиться от смотрителя, который, возможно, болел в бессимптомной форме.

Сейчас сотрудники зоопарка следят за состоянием горилл. Самое большое внимание уделяется 60-летнему самцу Оззи, поскольку он больше других подвержен риску осложнений от инфекции.

После выздоровления животных вакцинируют специальным препаратом Zoetis. Предполагается, что прививку сделают и другим обитателям зоопарка, в том числе орангутанам, суматранским тиграм, африканским львам и дымчатым леопардам.