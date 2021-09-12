Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Личный состав и техника ВДВ перебазированы из Рязани в Ульяновск в рамках ССУ «Запад-2021»

Роман Захаров
03:56 12.09.2021
Всего в ходе основного этапа ССУ «Запад-2021» предстоит осуществить десантирование более 300 военнослужащих и 30 единиц современных боевых машин десанта БМД-4М.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В ходе подготовки к активному этапу совместных стратегических учений вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» подразделения парашютно-десантного полка Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России переброшены из Рязанской области в Ульяновск.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ранее на аэродроме Дягилево в Рязани десантники осуществили загрузку в самолеты боевой техники, предназначенной для десантирования в рамках основного этапа учений.

«Личный состав подготовлен в полном объеме и готов выполнить любые поставленные задачи», - отметил перед вылетом командир парашютно-десантного батальона гвардии подполковник Дмитрий Томин.

Всего в ходе основного этапа ССУ «Запад-2021» предстоит осуществить десантирование более 300 военнослужащих и 30 единиц современных боевых машин десанта БМД-4М на площадку приземления «Житово» в Рязанской области из 23 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Совместные стратегические учения (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходят раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учения «Запад-2021» являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учения личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учениях запланировано до середины октября 2021 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:07 В стране и мире
Видео
Череда загадочных отравлений: что известно о трагедии в доме на Совхозной улице в Москве
21:03 В стране и мире
СК назвал причину аварийной посадки Boeing 767 в аэропорту Красноярска
21:11 В стране и мире
Няня девочки, госпитализированной из дома на Совхозной улице, рассказала о самочувствии
17:14 В стране и мире
В России водителей ожидают «сплошные проверки»
18:22 В стране и мире
Меркель заявила о намерении сохранить транзит газа через Украину
Популярное
Видео
Линии смерча: в Хабаровске над рекой образовался атмосферный вихрь
Сын Конкина рассказал, как актер девять раз «выстрелил» в него в упор
Видео
Дело мертвых: из-за чего поссорились владельцы единственной в РФ криокомпании
Мясников назвал причину частых случаев онкологии и болезней сердца у россиян
Диетолог назвал продлевающие жизнь витамины
Вернувшийся в Россию Губин рассказал о нескончаемых болях
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.