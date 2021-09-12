Личный состав и техника ВДВ перебазированы из Рязани в Ульяновск в рамках ССУ «Запад-2021»
Всего в ходе основного этапа ССУ «Запад-2021» предстоит осуществить десантирование более 300 военнослужащих и 30 единиц современных боевых машин десанта БМД-4М.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ходе подготовки к активному этапу совместных стратегических учений вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» подразделения парашютно-десантного полка Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России переброшены из Рязанской области в Ульяновск.
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