Автодром, лабиринт и полоса препятствий: как команды РФ и Белоруссии соревнуются на «Аварийном районе»

В борьбу за медали конкурса «Аварийный район» вступили Россия и Белоруссия. Сборные схлестнулись на автодроме и специальной полосе препятствий во Вьетнаме. Как справились участники с лабиринтом, скалодромом и заблокированной дверью, рассказала корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.

«Когда участники выходят на полосу, ее со всех сторон забрасывают вот такими цветными дымовыми шашками. Становится не видно просто на расстоянии вытянутой руки, а им в таких условиях нужно еще различать препятствия и преодолевать их», - описала корреспондент.

Российская и белорусская сборные из дымовой завесы выходят одновременно. И вперед - на рукоход. Это новая дисциплина «Аварийного района». Туда отправляются рекордсмены по подтягиваниям. Следующее задание отличается масштабом.

«От этого испытания стараются держаться подальше все на дистанции - и ассистенты, и полевые арбитры. Но только не участники и только не мы. Меня окатило водой! Это наш любимый ров с грязной водой, и брызги во все стороны!» - отметила Косогляденко.

Когда Викторию в очередной раз чуть не смыло волной от КамАЗа, ей пришлось поговорить с водителем. Военнослужащий Андрей Дудкин признался, что во время испытаний по сторонам тут не смотрят и пообещал, что одежда скоро высохнет, ведь погода жаркая. Кроме того, он рассказал, как проходит соревнование.

«На машине проехали просто супер, нигде не сломались, ничего. Преодоления все прошли на оценку “отлично“», - поведал участник сборной России на конкурсе «Аварийный район» Андрей Дудкин.

А вот перед входом в лабиринт команде пришлось понервничать, когда заглох спасательный инструмент. Но наши брать пит-стоп не стали и, не с первого раза, но завели болгарку и срезали металлические задвижки. Следующий конкурс отличился тем, что проходил в полной тишине.

«На этом этапе даже публику просят помолчать и перестать на время поддерживать команды. Участникам здесь нужна полная тишина, чтобы услышать, когда сработает металлоискатель. Это еле уловимый звук, и его нельзя пропустить», - отметила корреспондент.

По итогам дня между двумя лидирующими командами разница всего в полминуты. За медали борются Россия, Белоруссия и Вьетнам. Победитель определится уже завтра - после третьего этапа.