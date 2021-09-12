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Комплексы «Бал» Балтфлота РФ уничтожили отряд десантных кораблей условного противника в ходе учений «Запад-2021»

Роман Захаров
02:54 12.09.2021
В соответствии с полученными целеуказаниями ракетчики провели электронные пуски противокорабельных крылатых ракет «Уран» по условным морским целям, а затем скрытно, за минимальное время, сменили позиции.
Комплексы «Бал» Балтфлота РФ уничтожили отряд десантных кораблей условного противника в ходе учений «Запад-2021»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В рамках совместных стратегических учений «Запад-2021» расчеты берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Балтийского флота отработали нанесение ударов по отряду надводных кораблей условного противника.

Боевые машины с охранением осуществили марш из пункта постоянной дислокации в указанные позиционные районы, где расчетами отработаны развертывание пусковых установок, маскировка машин, организация охраны позиций с использованием, в том числе, беспилотных летательных аппаратов.

В соответствии с полученными целеуказаниями ракетчики провели электронные пуски противокорабельных крылатых ракет «Уран» по условным морским целям, а затем скрытно, за минимальное время, сменили позиции. Также военнослужащие отработали нормативы по погрузке и выгрузке крылатых ракет на пусковые установки в полевых условиях.

В эпизоде учений было задействовано более 200 военнослужащих и порядка 30 единиц военной и специальной техники.

Совместные стратегические учения (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходят раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учения «Запад-2021» являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учения личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих. Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учениях спланировано до середины октября 2021 года.

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