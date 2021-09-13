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Экипажи ударных вертолетов ВКС и ЗВО уничтожили объекты условного противника в ходе учений «Запад-2021»

Кира Тило
00:05 13.09.2021
Экипажи ударных вертолетов ВКС и ЗВО уничтожили объекты условного противника на полигонах ЗВО в ходе ССУ «Запад-2021».
Экипажи ударных вертолетов ВКС и ЗВО уничтожили объекты условного противника в ходе учений «Запад-2021»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» экипажи ударных вертолетов Ми-28Н, Ка-52, Ми-35 и Ми-24 армейской авиации отработали задачи воздушной разведки: нанесение ракетного удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха.

Во время выполнения воздушной разведки летный состав отработал наиболее сложные элементы летной подготовки – полеты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Летчики действовали в составе пар и звеньев.

Летчики выполнили пуски неуправляемых ракет и отработали стрельбу из авиационных пушек, уничтожив более 20 наземных целей, обозначающих укрытия, колонны техники и пункты управления условного противника.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск проходят в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории РФ и Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, попадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории РФ не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

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