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Пилотирование Т-34, ИС, КВ и современных Т-72Б3М показали на полигоне ЦВО под Челябинском

Кира Тило
23:40 12.09.2021
В Челябинской области впервые прошел День танкиста на полигоне ЦВО.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Праздничные мероприятия, посвященные Дню танкиста, впервые прошли на межвидовом полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области в формате военно-патриотической акции «Броня Танкограда-2021». Мероприятие было приурочено к 75-летней годовщине празднования Дня танкиста, 80-летнему юбилею гвардейской танковой дивизии ЦВО и призвано подчеркнуть особый вклад предприятий Южного Урала в победу советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.

В патриотической акции приняли участие военнослужащие гвардейской танковой дивизии ЦВО, предприятия оборонно-промышленного комплекса, представители фонда патриотического воспитания «Совет шефов воинских частей» и военно-патриотические объединения Южного Урала. Посетителям продемонстрировали статические площадки показа современной и исторической автобронетанковой техники, фигурное пилотирование боевых танков Т-72Б3, а также реконструкции отдельных эпизодов ВОВ и вооруженных конфликтов 20 века.

В завершение мероприятия для посетителей был организован парад разновременной автобронетанковой техники. Движение колонны бронетехники воссоздало непрерывную картину становления отечественного танкостроения от образцов времен Великой Отечественной войны до современных боевых машин, стоящих на вооружении подразделений ЦВО. В параде приняли участие знаменитые «тридцатьчетверки», тяжелые танки ИС и КВ, а также противотанковые самоходные орудия ИСУ-152 «Зверобой», наводившие ужас на танковые дивизии Вермахта. Замыкали парадный строй бронетехники серийные разведывательно-дозорные автомобили БА-64, знаменитые фронтовые «полуторки» ГАЗ-АА и ставшие в годы ВОВ артиллерийскими тягачами трактора С-65 «Сталинец», а также легкий советский танк Т-60. Современные боевые машины российской армии на параде были представлены бронетранспортерами БТР-80, БТР-82АМ, танками Т-72Б3М.

В показах было задействовано более 30 современных боевых машин, стоящих на вооружении уральской танковой дивизии ЦВО и более 20 исторических танков и автомобилей.

Всего военно-патриотическую акцию Уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда» посетило около 5 тыс. жителей Челябинской области.

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