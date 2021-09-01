В подмосковном парке «Патриот» продолжает работу клуб болельщиков конкурса «Морской десант» АрМИ-2021

В подмосковной Кубинке на территории парка «Патриот» организован клуб болельщиков конкурса соревнований подразделений морской пехоты «Морской десант».

Тематическая площадка создана для поддержки основных соревнований, проходящих в рамках Армейских международных игр-2021 в эти дни на полигоне Клерк во Владивостоке. Площадка клуба разделена на несколько зон, которые включают в себя экспозицию для демонстрации БТР-82АМ и снаряжения морского десанта, где любой желающий может ознакомиться и лично примерить экипировку морского пехотинца.

Также на площадке оборудована зона для проведения интеллектуальных игр, конкурсов и увлекательные викторин. В клубе болельщиков функционирует зона для проведения активных игр, которая включает в себя полосу препятствий, площадки для проведения соревнований по перетягиванию каната и сборки-разборки оружия.

Для посетителей также организована зона демонстрации видеоматериалов по этапам конкурса «Морской десант».