«Учат говорить по-взрослому»: кадет военного корпуса в Санкт-Петербурге о первом дне обучения

Юные кадеты Санкт-Петербургского военного корпуса сегодня впервые в качестве пока еще начинающих «военнослужащих» приступили к обучению в необычном заведении, куда они мечтали поступить. Впечатления от первого дня в кадетском корпусе у всех - самые серьезные.

Как поделился со «Звездой» кадет Сергей Епифанов, к этому дню учащиеся очень долго и основательно готовились.

«Мы учились маршировать, учились ходить в ногу и дисциплине. Мои впечатления от военной формы, когда я ее надел - она удобная очень, красивая, в ней очень удобно ходить. Семикурсники из 11-х классов нам помогали пришивать к ней погоны, воротники, курсовки и шевроны», - рассказал кадет.

Но больше всего учащегося Санкт-Петербургского кадетского корпуса впечатлило, что юных воспитанников с самого первого дня начали учить разговаривать «по-военному и по-взрослому». А это значит, что строгая дисциплина для учеников и преподавателей здесь не нарушается и всегда должна быть на строгой «военной высоте».