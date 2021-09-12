Вертолет со спасателями потерпел крушение на юго-востоке Франции

На юго-востоке Франции в департаменте Изер рухнул вертолет со спасателями.

«В районе коммуны Виллар-де-Ланс потерпел крушение вертолет гражданской безопасности с пятью членами команды на борту, вылетевший для проведения спасательной операции», - сказано в сообщении телеканала BFM, который ссылается на местные власти.

По последним данным, на место крушения выехали спасатели. Причины происшествия пока не установлены. Других подробностей инцидента нет.

Ранее сообщалось, что военный вертолет MH-60S ВМС США потерпел крушение в море недалеко от города Сан-Диего, штат Калифорния. Военными была организована спасательная операция.