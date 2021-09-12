СМИ: пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку под Иркутском

Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области. Сообщается, что на его борту находится 14 человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В 4 км юго-западнее населенного пункта Казачинское, по предварительным данным, совершил жесткую посадку самолет L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское. На борту находятся 14 человек, включая двоих членов экипажа», - отметил собеседник агенства.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данным СМИ, на место вылетел спасательный вертолет Ми-8.







