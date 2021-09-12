СМИ: пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку под Иркутском
На борту воздушного судна находятся 14 человек.
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Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области. Сообщается, что на его борту находится 14 человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В 4 км юго-западнее населенного пункта Казачинское, по предварительным данным, совершил жесткую посадку самолет L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское. На борту находятся 14 человек, включая двоих членов экипажа», - отметил собеседник агенства.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данным СМИ, на место вылетел спасательный вертолет Ми-8.