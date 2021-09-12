Пьянящий воздух Вашингтонской свободы: как встреча Зеленского с Байденом повлияет на отношения Украины и России

После визита президента РФ Владимира Зеленского в США разворачиваются крайне интересные события. С одной стороны, царит головокружение от успехов, а с другой - Зеленскому припомнили так называемый «Вагнер Гейт».

Новую жизнь в дело о задержании в Белоруссии российских бойцов вдохнул сюжет CNN, вышедший на этой неделе.

Речь о прошлогодней истории, когда Киев ложью и махинациями выманил три десятка россиян, якобы, для работы по контракту в Венесуэле, а на самом деле планировал их похитить, переправить в Киев и отправить под суд.

План тогда сорвался из-за вмешательства властей Белоруссии, задержавших группу на своей территории.

И вот американский телеканал CNN рассказал, что спецслужбы США активно помогали Киеву в этой провальной операции. Корреспондент Мэтью Ченс приехал на Украину, чтобы поговорить с отставными офицерами, которые чистосердечно рассказали как под чутким руководством США пытались провернуть эту нехитрую схему.

То есть американский телеканал, сам того не ведая, фактически подтвердил то, о чем все это время говорили в России. Что Украина при финансировании и поддержке спецслужб США пыталась осуществить акт государственного терроризма.

После таких откровений сторонники Порошенко в Раде заявили о государственной измене со стороны Зеленского и обвинили его в срыве спецоперации по задержанию россиян.

Вообще на Украине словно прорвало. Пьянящий воздух Вашингтонской свободы сыграл со всей Киевской верхушкой злую шутку, и они всю неделю фонтанировали идеями.

Зеленский договорился до того, что на полном серьезе допустил возможность полномасштабной войны между Россией и Украиной. Еще лет 10 назад в такое невозможно было и поверить, а сегодня президент Зеленский рассуждает, что Москва может в любой момент начать войну с Украиной.

Не отстают от своего президента и его подчиненные. Главком вооруженных сил Валерий Залужный усмотрел в учениях «Запад-2021» подготовку к этой самой войне.

Секретарь СНБ отрапортовал, что украинская армия готова в любой момент взять Донецк и Луганск. Начальник украинской разведки пошел еще дальше. По его мнению, у Москвы еще с 2014 года лежит готовый план по присоединению Украины.

Киевская верхушка после визита Зеленского к Байдену окончательно отвязалась и открыто радуется, что заручившись поддержкой Вашингтона «снялась с крючка Минских соглашений».

Образ Джо Байдена в кресле напротив у украинского президента, судя по всему, навсегда отпечатался в памяти. И не важно, что американский лидер откровенно клевал носом и смотрел куда-то в сторону, а после встречи даже от совместного заявления отказался. Зеленский свои выводы сделал.

И вот на форуме Ялтинская европейская стратегия заявляет, что возможна полномасштабная война с Россией. Которой почему-то обязательно нужно напасть на Украину.

Очевидно, уверенность Зеленского в том, что война возможна, связана с теми 60 миллионами долларов, которые Украине пообещали США в качестве военной помощи. Для сравнения – афганский режим, которые поддерживали американцы, получал триллионы. И всем известно, что с ним стало.

Но президент Украины снова и снова упорно пытается напугать Запад мифической российской агрессией. Все, чтобы попасть в НАТО и Евросоюз. И Зеленский угрожает.



В какой-то момент послания украинских политиков Западу откровенно начинают напоминать навязчивую саморекламу. Хотя Украина уже давно там известна высоким уровнем коррупции и крайне нестабильной политической системой.

Нужна ли такая страна и такие проблемы Евросоюзу? Естественно, да. Об этом говорит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. И добавляет, что Украина – это не какой то там бедный родственник, а гордый форпост и спаситель европейской цивилизации.

И, судя по всему, сейчас именно такие настроения Киеву нужны. Очередная встреча советников глав государств нормандской четверки (на таких должны обсуждаться реальные шаги по урегулированию на Донбассе) снова прошла без каких-то результатов. Украина уже в открытую игнорирует свои обязательства, закрепленные в Минских соглашениях. И настаивает на личной встрече глав государств.

Советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович прямым текстом заявил, что Украина снялась с крючка минских соглашений и выполнять их вообще не собирается.

Откровенная атака Киева на Минские соглашения началась сразу после возвращения президента Зеленского из США. Видимо, очень уверенного в американской поддержке.

И становится понятно, что Киев готовит почву для нового наступления в Донбассе. Вопрос, видимо, только в том, кто возьмет на себя ответственность за сотни тысяч людей, которые могут погибнуть в ходе полномасштабного наступления украинской армии.

Уже и закон внесен в Раду. Там описано, что будет с жителями ДНР и ЛНР, когда регион снова перейдет под власть Киева. Если коротко, то люстрации и чистки. А министр по делам неподконтрольных территорий Андрей Резник даже распланировал, как поступить с теми людьми, а это, как минимум, полмиллиона, которые получили российские паспорта.

На этой неделе ВСУ усилили обстрелы. В том числе из тяжелого вооружения, которое, по условиям Минских соглашений должно находится за десятки километров от линии разграничения. Только за последние три дня пострадали промышленные предприятия, дома мирных жителей. Прямо возле церкви были ранены двое человек.

Но запугать жителей Донецка, кажется, не так просто. Тысячи людей собрались на мемориале Саур-Могила на празднование важной даты: освобождение города от фашистских захватчиков. Для жителей ДНР это место знаковое.

И эта минута молчания теперь не только в память о погибших здесь в годы Великой отечественной войны. Но и о людях, сражавшихся здесь до конца против современных фашистов.