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Сорок лет триумфу «Красной машины»: в Москве прошел матч легенд советского хоккея

Виктория Ивашечкина
Станислав Иващенко
18:47 12.09.2021
На лед в рамках памятного матча вышли легендарные защитники Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов.
Сорок лет триумфу «Красной машины»: в Москве прошел матч легенд советского хоккея
© Фото: pixabay.com
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В Москве в воскресенье, 12 сентября, по инициативе Минобороны РФ состоялся матч легенд советского хоккея. Они собираются на льду регулярно, но сегодня игра была особенной.

Так, 40 лет назад «Красная машина» в финале престижнейшего турнира Кубка Канады разгромила кленовые листья с небывалым счетом - 8:1.

Это была величайшая победа советского хоккея. Ни до, ни после суперзвездную сборную Канады так не громили никогда.

Сегодня на лед вышли легендарные советские защитники Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов. В нападении играл двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев. Команда профессионалов выиграла у любителей со счетом 10:3.

Надевая коньки, Вячеслав Фетисов признается, что сейчас, конечно, все не как 40 лет назад. Подготовка к игре занимает намного меньше времени, спасибо современным технологиям. Экипировка в советские годы и сейчас, признается легендарный хоккеист, небо и земля. Больше не приходится носить на себе килограммы хоккейной защиты, да и клюшки стали почти невесомыми.

Еще одна легенда советского хоккея - партнер Вячеслава Фетисова по команде, форвард Александр Якушев, рассказывает, что со шлемом образца семидесятых так и не смог расстаться.

В 1981 году молодая команда Советского союза на Кубке Канады играла на арене забитой 17 тысячами местных болельщиков. Давление было колоссальное. Ту историческую игру Александр Якушев смотрел по телевизору.

А вот за игрой хоккейных мастеров с трибуны наблюдают те, кто на лед сегодня решил не выходить. Нападающие - экс-тренер современной сборной Зинэтула Билялетдинов и Александр Мальцев по хоккейному прозвищу «гроссмейстер». Не устают удивляться тактическому мастерству легенд советского спорта.

Такой разгромный счет 8:1 в финальном матче Кубка Канады был первым и единственным за всю историю. Отметить эту памятную дату матчем легенд советского хоккея с любителями предложил Министр обороны России. Сергей Шойгу в свободное время тоже играет в ночной лиге. По его инициативе «Газпромбанк» поздравил ветеранов и вручил им денежные призы и ценные подарки.

«Спасибо ТК «Звезда» и лично министру обороны Сергею Кужугетовичу, за то, что у нас есть этот телеканал, и там программа «Легендарные матчи», где рассказывается и о наших победах, и победах советского, отечественного спорта. Отдельная благодарность за то, что мы можем собираться здесь друзьями, играть в хоккей и получать удовольствие», - заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Алексей Касатонов.

Кубок Канады был создан, чтобы поднять мировой хоккей на новый уровень и привлечь на стадионы новых зрителей. Долгое время канадская команда не могла выиграть у наших виртуозов на льду ни один чемпионат мира. Тот разгромный для Канады матч 13 сентября 1981-го до сих пор не любят вспоминать в Северной Америке.

«Мы перезаряжаемся здесь. Поэтому сил еще хватит надолго. Следуйте нашему примеру. Движение - это жизнь. Мы будем нести славу той команды, и никто не сможет у нас ее забрать. Американцы с канадцами снимают фильмы про нашу команду спустя только лет, чтобы понять, в чем же секрет», - отметил Вячеслав Фетисов.

Со счетом 10:3 в памятном матче победили «Тигры». А вот как напоминание об исторической победе нашей «Красной Машины» в ледовый дворец привезли кубок весом в 48 килограммов. В 1981 году канадские болельщики на свои деньги сделали дубликат специально для советских хоккеистов. В знак особого восхищения их виртуозной игрой.

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