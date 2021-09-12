В Баренцевом море атомный подводный крейсер «Орел» выполнил ракетную стрельбу в рамках учения

В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой, которое проводится под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева, атомный подводный ракетный крейсер Северного флота «Орел» проекта 949А «Антей» выполнил ракетную стрельбу в Баренцевом море.

По оценке командования экипаж атомного подводного крейсера «Орел» успешно справился с поставленной задачей, продемонстрировав высокий профессионализм и военно-морскую выучку.

Стрельба противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» была проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль условного противника. Противокорабельный ракетный комплекс «Гранит», которым оснащены атомные подводные крейсеры проекта 949А «Антей», а также флагман Северного флота ТАРКР «Петр Великий», по-прежнему является уникальным и эффективным оружием для борьбы с надводными корабельными группировками. Он способен поражать цели на расстоянии до 500 километров, преодолевая противоракетную оборону.

Район проведения стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации. Охрану района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил.

Подводники Северного флота продолжают совершенствовать способы применения ракетного оружия в условиях арктических широт. Ракетные стрельбы различными классами подводных лодок проводятся на Северном флоте регулярно, как правило, в рамках итоговых мероприятий боевой подготовки.

Учение с арктической экспедиционной группировкой Северного флота проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации под руководством командующего Северным флотом и является завершающим этапом проведения комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки сил (войск) Северного флота в текущем году.

Практические действия сил (войск) Северного флота пройдут на полигонах Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа.

К участию в учении привлечено до восьми тысяч военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, в том числе беспилотных, до 50 кораблей и судов обеспечения.