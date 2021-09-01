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ЦПВС: ребенок погиб из-за обстрела террористов в селе Джурин в Сирии

Кира Тило
22:00 01.09.2021
В Сирийском селе погиб ребенок и ранены 9 мирных жителей в результате атаки террористов.
ЦПВС: ребенок погиб из-за обстрела террористов в селе Джурин в Сирии
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
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Боевики террористической организации «Хайят Тахрир Аш-Шам»* из района населенного пункта Дуайр-Эль-Аркад (12 км северо-восточнее Сальма) 1 сентября около 16:30 открыли огонь из реактивной системы залпового огня по селу Джурин в долине Эль-Габ (13 км юго-восточнее Сальма), выпустив 25 неуправляемых ракет. В результате удара террористов погиб ребенок. Ранения различной тяжести получили 9 мирных жителей. Об этом рассказал замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

В округе Телль-Рифъат провинции Алеппо зафиксировано 3 обстрела позиций сирийских правительственных сил со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции.

В Идлибской зоне деэскалации за прошедшие сутки зафиксировано 23 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат-Ан-Нусра»** (из них по данным сирийской стороны – 20 обстрелов). В провинциях Идлиб и Латакия зарегистрировано по 10 обстрелов, в провинции Алеппо – 3 обстрела.

В провинции Деръа в связи с активностью террористических ячеек подразделениями вооруженных сил и правоохранительными органами Сирийской Арабской Республики проводятся мероприятия по обеспечению общественного порядка и безопасности.

*«Хайят Тахрир Аш-Шам» - террористическая организация, запрещенная в России.

**«Джабхат-Ан-Нусра» — террористическая организация, запрещенная в РФ.

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