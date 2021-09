Участница дуэта Baccara умерла в возрасте 69 лет

Участница испанского поп-дуэта 1970-х Baccara Мария Мендиола умерла в возрасте 69 лет.

По данным BBC, певица умерла в субботу утром, 11 сентября, в кругу семьи в Мадриде. Причина смерти не уточняется.

Мария Мендиола основала дуэт Baccara с поп-исполнительницей Майте Матеос в 1977 году. В середине 1980-х годов знаменитый дуэт распался.

Дуэт Baccara стал всемирно известен благодаря песням Cara Mia, Sorry I'm A Lady, а также Yes Sir, I Can Boogie.

Мария Мендиола родилась в 1952 году. Карьеру женщина начала с исполнения популярных композиций групп Boney M и ABBA. После распада дуэта певицы запустили отдельные проекты под таким же названием, Baccara.