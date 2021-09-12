Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Участница дуэта Baccara умерла в возрасте 69 лет

Виктория Ивашечкина
15:00 12.09.2021
Причина смерти поп-исполнительницы не уточняется.
Участница дуэта Baccara умерла в возрасте 69 лет
© Фото: Andrei Ladygin, RussianLook, globallookpress
Читайте нас на:

Участница испанского поп-дуэта 1970-х Baccara Мария Мендиола умерла в возрасте 69 лет.

По данным BBC, певица умерла в субботу утром, 11 сентября, в кругу семьи в Мадриде. Причина смерти не уточняется. 

Мария Мендиола основала дуэт Baccara с поп-исполнительницей Майте Матеос в 1977 году. В середине 1980-х годов знаменитый дуэт распался.

Дуэт Baccara стал всемирно известен благодаря песням Cara Mia, Sorry I'm A Lady, а также Yes Sir, I Can Boogie.

Мария Мендиола родилась в 1952 году. Карьеру женщина начала с исполнения популярных композиций групп Boney M и ABBA. После распада дуэта певицы запустили отдельные проекты под таким же названием, Baccara.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:31 В стране и мире
В посольстве РФ в Чехии рассказали о задержании российского активиста Франчетти в Праге
13:22 В стране и мире
Видео
В СК раскрыли детали нападения неизвестного на девочку в Солнечногорске
11:40 В стране и мире
Видео
Политолог оценил значимость рассекреченных документов ФБР об 11 сентября
11:13 Армия
Видео
Впервые прыгнувшие ночью десантники рассказали, как ориентироваться в темноте и приземлиться прямо в цель
10:10 ОПК
Видео
Динамическую защиту «Реликт» попытались прожечь кумулятивной струей: кадры испытаний
Популярное
Вдова Кобзона рассказала, как чуть не утонула в море
Няня девочки, госпитализированной из дома на Совхозной улице, рассказала о самочувствии
В МВД рассказали, как мошенники чаще всего похищают деньги у россиян
Мясников назвал причину частых случаев онкологии и болезней сердца у россиян
Сын Конкина рассказал, как актер девять раз «выстрелил» в него в упор
Диетолог назвал продлевающие жизнь витамины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.