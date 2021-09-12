В стране и мире Участница дуэта Baccara умерла в возрасте 69 лет Виктория Ивашечкина Причина смерти поп-исполнительницы не уточняется. © Фото: Andrei Ladygin, RussianLook, globallookpress Читайте нас на: Участница испанского поп-дуэта 1970-х Baccara Мария Мендиола умерла в возрасте 69 лет. По данным BBC, певица умерла в субботу утром, 11 сентября, в кругу семьи в Мадриде. Причина смерти не уточняется. Мария Мендиола основала дуэт Baccara с поп-исполнительницей Майте Матеос в 1977 году. В середине 1980-х годов знаменитый дуэт распался. Дуэт Baccara стал всемирно известен благодаря песням Cara Mia, Sorry I'm A Lady, а также Yes Sir, I Can Boogie. Мария Мендиола родилась в 1952 году. Карьеру женщина начала с исполнения популярных композиций групп Boney M и ABBA. После распада дуэта певицы запустили отдельные проекты под таким же названием, Baccara. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика