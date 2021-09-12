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Путин рассказал, как ему сломали нос на тренировке

Анна Касаткина
14:22 12.09.2021
Из-за травмы Владимир Путин решил уйти из бокса и заняться борьбой.
Путин рассказал, как ему сломали нос на тренировке
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин рассказал, как ему сломали нос на тренировке и когда он решил заняться борьбой. Историей глава государства поделился в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам Путина, в детстве он увлекся боксом.

«Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос», — рассказал президент.

К врачам при этом будущий президент не обратился, так как рос в простой семье и «во дворе жил».

«Но до носа невозможно было дотронуться, даже пальцем. Сломан! Как оказалось потом, он был сломан», — пояснил Путин.

Как отметил президент, когда «нос зарос», он решил заняться борьбой.

Путин — мастер по дзюдо и самбо, а также имеет черный пояс по карате. В 2013 году он стал обладателем почетного девятого дана в тхэквондо, а в ноябре 2014 года международная организация «Кекусин-кан каратэ-до» присвоила Путину восьмой дан «Кекусин-кан».

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