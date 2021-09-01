Новак: РФ увеличит добычу нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки

Страны ОПЕК+ на совместном заседании договорились придерживаться согласованного ранее курса по наращиванию добычи нефти и увеличении ее в октябре на 0,4 миллиона баррелей в сутки. Как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, Россия увеличит добычу нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки.

«Принято решение на октябрь подтвердить увеличение добычи - 400 тысяч баррелей в сутки. Это означает, что для России мы увеличим примерно на 100 тысяч баррелей в сутки дополнительно к августу в сентябре и в октябре», - заявил Новак телеканалу «Россия 24».

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией COVID-19, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации c коронавирусом сделка была скорректирована.

Как пишет РИА Новости, с августа 2021 года альянс стран ОПЕК+ увеличил добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.