Политолог оценил значимость рассекреченных документов ФБР об 11 сентября

Федеральное бюро расследований (ФБР) обнародовало первый из рассекреченных документов по терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Политолог Владимир Брутер прокомментировал «Звезде» о рассекреченном материале.

Напомним, что в документе содержится информация о работе ФБР по расследованию возможной материальной поддержки захвативших самолеты террористов представителям Саудовской Аравии.

«Рассекречивание документов в США будут происходить постоянно. Эти документы как и вообще все документы, которые там скрывают, не будут давать однозначный ответ на вопрос. Что касается присутствия властей в Саудовской Аравии в организации этих терактов, то если оно и было, а скорее всего оно было индивидуальным, никакого коллективного решения не было. Поэтому связь найти можно, но можно ее объявлять случайной и ни на что не влияющей», - сказал эксперт.

В США 11 сентября 2001 года террористы «Аль-Каиды»* года захватили четыре пассажирских авиалайнера, два из которых они направили на башни Всемирного торгового центра — самые высокие небоскребы в Нью-Йорке, третий — на здание Пентагона под Вашингтоном. Четвертый самолет летел в сторону столицы, но разбился у города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Всего в результате терактов погибли 2977 человек.

* «Аль-Каида» - запрещенная в России террористическая организация.