«Не верили, что такое возможно»: чем активная защита «Арена-М» поразила иностранных военных

Отечественный комплекс активной защиты «Арена-М», предназначенный для подрыва подкалиберных снарядов на расстоянии от танка, обладает своей собственной РЛС и электронный мозгом. Именно они позволяют «умной» защите определять тип снаряда и меры противодействия ему. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал начальник отделения инновационного развития и перспективного проектирования «КБ Машиностроения» Владимир Харькин.

«Радиолокационная станция «Арены-М» обнаруживает цель на дальности 50 метров. При подлете ближе 50 метров, станция обнаруживает цель, проводит селекцию ее по скорости, то есть выясняет, что это действительно снаряд, а не какая-то птица или что-то. Если этот снаряд летит в танк, то вычисляется точка, куда он попадает. В определенный момент, дается команда на отстрел поражающих элементов навстречу боеприпасу», - объяснил эксперт.

По словам Харькина, именно их комплекс «Арена-М» дал толчок к развитию новых подобных систем за границей и произвел большой фурор на международных выставках вооружений.

«Все ведущие танкисты мира: немцы, французы, Израиль, американцы. Они сначала не верили, что это такое вообще возможно. Но когда мы им показали, то дали очень мощный толчок к развитию за рубежом. Сейчас они активно работают. В Израиле даже принят на вооружение один из новых комплексов активной защиты. Остальные страны пока не имеют подобных», - заявил представитель «КБ Машиностроения».

Комплекс активной защиты «Арена-М» эффективен против большинства видов противотанковых вооружений. Его спроектировали и создают в «КБ Машиностроения» в подмосковной Коломне.

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