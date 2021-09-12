«На родине пациенту отказали»: врач из РФ рассказал о сложнейшей операции для гражданина Германии

Российские нейрохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени Е.Н. Мешалкина в Новосибирске удалили опухоль головного мозга гражданину Германии, которому отказали в этой процедуре у него на родине, опасаясь возможных последствий хирургического вмешательства. В беседе со «Звездой» медики, проводившие операцию, рассказали, что заболевание у 35-летнего мужчины ранее диагностировали на фоне возникших эпилептических приступов. На магнитно-резонансной томографии у пациента было выявлено образование правого полушария головного мозга, расположенного в области прецентральной извилины. Любая операция в данной зоне сопряжена с риском необратимого полного или частичного отказа работы левых руки и ноги. В немецких клиниках, куда сперва обращался молодой человек, ему предлагали сочетание лучевой терапии и химиотерапии в качестве альтернативы операции, но этот вид лечения не принес положительных результатов.

«Немецкие врачи побоялись его инвалидизировать: у молодого человека могли перестать работать левые рука и нога... Он стал искать альтернативные мнения, использовать интернет и через интернет вышел на клинику Мешалкина и на меня. Изучив его снимки и выслушав, что его беспокоит, для себя у меня не было сомнения, что именно опухоль является причиной приступов. Единственным выходом в этой ситуации было микрохирургическое удаление. Риски были, но взвесив все за и против, я предложил ему оперироваться. В клинике Мешалкина есть все необходимое оборудование и мы владеем всеми необходимыми технологиями для проведения операций в этой области. Мы можем сделать операцию любой сложности на самом высоком уровне по мировым стандартам», - объяснил нейрохирург Сергей Чернов, который провел данную операцию.

Медик отметил, что с учетом локализации опухоли, нужно было провести операцию так, чтобы не повредить функционально значимые структуры головного мозга. Одно неверное движение могло привести к необратимым последствиям. Свести к минимуму риск послеоперационных неврологических нарушений удалось благодаря нейрофизиологическому мониторингу во время хирургического вмешательства.

«Мы сделали то, что запланировали, и ни пациент, ни мы не разочаровались. Нам удалось удалить опухоль и сохранить все функции и руки и ноги», - сообщил Чернов.

После операции медики также получили контроль за эпилептическими приступами, беспокоившими мужчину. В дальнейшем пациенту для профилактики рецидива возникновения опухоли, которая оказалась низкой степени злокачественности, понадобится курс лучевой и химиотерапии.